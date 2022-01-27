Юрист рассказал, какие документы лучше хранить в бумажном виде

Цифровизация дала россиянам возможность использовать большую часть документов в электронном виде. При этом ряд бумаг лучше иметь под рукой и в бумажном варианте, заявил юрисконсульт Дмитрий Смаковский.

В частности, речь идет о свидетельстве о рождении, которое бывает необходимо при вступлении в наследство. "При оформлении наследственного дела нотариус всегда требует данный документ именно в бумажном виде", - пояснил Смаковский в комментарии радио Sputnik.

Другие примеры, когда может пригодится бумажный вариант документа - трудовая книжка (понадобится при начислении пенсии) и свидетельство о браке (часто спрашивают при заключении некоторых сделок с имуществом).

Паспорт гражданина РФ также лучше иметь с собой в бумажном виде - во многих учреждениях могут попросить предъявить оригинал документа.

Есть и документы, оригиналы которых могут не пригодится. Так, медицинские учреждения часто требуют не сам полис ОМС, а лишь его номер. В свою очередь, в банке обычно не просят предъявить свидетельство ИНН.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что власти намерены ввести цифровые паспорта, которые по функционалу станут полным аналогом бумажного документа, по всей стране. По словам глава ведомства, этот процесс начнется сразу после завершения "пилотных" проектов в трех регионах - Москве, Московской области и Татарстане. Конкретные сроки начала повсеместного внедрения цифровых паспортов Шадаев не назвал. Однако известно, что в пилотных регионах их будут выдавать с 2023 года.

Цифровой паспорт создан по примеру электронной банковской карты с бесконтактным чипом. По желанию в память паспорта можно будет внести данные ИНН, СНИЛС или водительского удостоверения. Замена бумажного документа на смарт-карту будет добровольной.