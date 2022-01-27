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27.01.2022 12:00
Рубрика: Легковые авто

Как работает защита от биологического оружия на Tesla

Текст: Виктория Чернышева

На YouTube-канале Tesla опубликовано видео, в котором зрелищно демонстрируется работа специального режима Bioweapon Defense Mode и системы фильтрации воздуха HEPA.

Фото: www.autohome.com.cn
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Два автомобиля - Tesla Model Y и кроссовер, марку которого не показали, поместили под герметичный купол.

Рядом с автомобилями взорвали дымовые шашки. Камеры, установленные в машинах, сняли, как наполняется красным дымом салон кроссовера и насколько чистым остается воздух в Tesla, где, кстати, сидел водитель.

После эксперимента авторы видео показали фильтры HEPA, которые задержали дым и стали красного цвета.

По заверению автопроизводителей, система фильтрации, установленная в Tesla, удаляет 99,97% взвешенных в частиц - дым, бактерии, пыльцу. Она активизируется каждый раз, когда климат-контроль втягивает наружный воздух. А специальный режим Bioweapon Defense Mode гарантирует защиту от биологического оружия.

Эта функция появилась в кроссовере Tesla Model X в 2015 году. Теперь все Tesla Model Y, S и X стандартно поставляется с фильтром HEPA и режимом Bioweapon Defense Mode.

#Tesla