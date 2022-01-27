КамАЗ может начать выпуск китайских электромобилей под брендом "Кама"

КамАЗ продолжает готовиться к производству электромобиля "Кама-1", но параллельно изучает возможности расширения линейки. Как выяснила "РГ", еще одним электрокаром под тем же брендом может стать перелицованный китайский "бюджетник".

Речь идет о модели Sihao E10X, которую в Поднебесной производят на совместном предприятии JAC и Volkswagen.

Эта машина немногим крупнее "Камы-1" - ее габариты составляют 3650 x 1670 x 1540 мм при колесной базе 2390 мм. Оснащается она на родине электромоторчиками мощностью 41 или 61 л.с.

Пробег на одной зарядке составляет 150, 200, 302 или 306 км в зависимости от емкости батареи. Но самая привлекательная характеристика этой "электрички" - цена. В КНР E10X стоит 39,9-76,9 тысячи юаней - примерно 500-950 тысяч рублей.

По информации "РГ", КамАЗ уже привез в Россию как минимум один экземпляр Sihao E10X. При этом автозавод посещала делегация из китайского офиса JAC, с которой были проведены некие установочные переговоры. Подтвердить эту информацию на предприятии нам не удалось. Но и опровергать там ее не стали.

"В настоящий момент что-либо комментировать преждевременно", - ответил "РГ" на соответствующий запрос руководитель пресс-службы КамАЗа Олег Афанасьев.

Кстати, накануне в Минпромторге сообщили, что КамАЗ планирует выпускать свои электрокары в Венгрии. Соответствующее соглашение предприятие уже подписало с министерством инноваций и технологий этой страны.

"Сотрудничество будет осуществляться в два этапа, первый из которых посвящен совместным исследованиям и разработкам. За ним последует запуск производственных мощностей. К середине десятилетия планируется производство около 32 тыс. электромобилей в год, а к 2030 г. этот показатель увеличится в 10 раз", - отметили в российском Минпромторге.

Фото: Пресс-служба Bitauto.