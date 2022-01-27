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27.01.2022 18:49
Рубрика: В мире

Командующий Нацгвардией Украины подал в отставку после расстрела в Днепре

Текст: Константин Волков

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан заявил 27 января, что подает в отставку после трагедии в Днепре (бывшем Днепропетровске), где 20-летний боец Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" пять человек и еще пять получили ранения.

Расстрел людей украинским нацгвардейцем мог быть связан с дедовщиной

"С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардии", - передает слова Балана новостной портал "РБК-Украина".

Кроме того, по приказу Балана от исполнения служебных обязанностей отстранено командование полка, в котором служил Рябчук. Это сделано, чтобы командиры не могли повлиять на ход расследования трагедии.

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