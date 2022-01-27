Боец украинской Нацгвардии, убивший пять человек, сам сдался полиции

Военнослужащий Нацгвардии Украины Артемий Рябчук (20 лет), который рано утром 27 января открыл огонь по охране предприятия Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре, сам сдался полиции. Об этом заявил замдиректора территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве Владимир Шило.

По его словам, преступник, сбежавший с оружием с места преступления, был задержан в селе недалеко от города Днепр. Рябчук сам попросил встречную женщину позвонить в правоохранительные органы и затем дождался приезда полиции.

Дело Рябчука проходит по статье "Умышленное убийство", по которому предусмотрены длительные сроки заключения вплоть до пожизненного. Мотивы преступника пока что неясны.

Утром 27 января Рябчук открыл огонь по охране "Южмаша". В результате пять человек погибли, в том числе женщина-сотрудница предприятия, еще пятеро получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале: "Убийца уже задержан. Ожидаю от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным - все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время".

Государственное бюро расследований уже заявило, что "зарегистрировало уголовное производство по служебной халатности руководства национальной гвардии Украины, что привело к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре".