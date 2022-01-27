Задержан боец украинской Нацгвардии, расстрелявший людей в Днепре

Боец украинской Нацгвардии, расстрелявший людей на предприятии "Южмаш" в Днепре (бывший Днепропетровск), задержан в ходе полицейских мероприятий. Об этом сообщает депутат Верховной рады, член фракции "Слуга народа" Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

В настоящее время известно, что рано утром 27 января Артемий Рябчук, 20-летний боец Нацгвардии, застрелил из автомата Калашникова пять человек на заводе "Южмаш" и ранил еще пятерых. Затем Рябчук сбежал с оружием. В числе погибших - не только охрана предприятия, но сотрудница "Южмаша".

Государственное бюро расследований Украины начало следствие. "Начато уголовное производство, - говорится в заявлении ведомства. - Причины и мотивы лица, совершившего преступление, устанавливаются. Расследование продолжается. Государственное бюро расследований также подробно изучает порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами".