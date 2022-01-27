Косачев объяснил причину секретности ответа США по гарантиям безопасности

Письменную реакцию американской стороны по гарантиям безопасности нельзя назвать ответом на российские предложения, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Американцы, а вслед за ними и натовцы попросили свои ответы не предавать гласности. Ссылаются при этом на то, что таким образом можно будет вести конфиденциальные переговоры. Но я подозреваю, что истинная причина в другом. Она в том, что и американцы, и натовцы хорошо понимают, что, по существу, они на российские предложения не отвечают", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе-РФ".

Сенатор положительно оценил то, что позиции Вашингтона в этот раз изложены на бумаге, а не как 30 лет назад, "когда американцы и натовцы что-то обещали, но на бумагу эти обещания никак не переводили".

По его словам, текст ответа сейчас изучают дипломаты и военные эксперты, после чего будет сделан доклад президенту РФ Владимиру Путину, который и примет окончательное решение о реакции Москвы.