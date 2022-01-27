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27.01.2022 13:24
Рубрика: Власть

Песков: В Кремле не будут спешить с реакцией на письменный ответ НАТО и США

Текст: Кира Латухина
Президент России прочитал ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Их еще нужно проанализировать, спешить с реакцией в Кремле не будут. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

"Все эти бумаги у президента, потребуется время их проанализировать, не будем спешить с какими-либо заключениями", - заметил Песков. "Было высказано мнение наших визави в Вашингтоне и Брюсселе, что эти ответные бумаги не стоит публиковать, но, с другой стороны, наши коллеги так подробно изложили содержание, что, действительно, может, и не стоит: и так все известно, - не без иронии продолжил он. - Из того, что коллеги вчера назаявляли, предельно ясно, что по основным категориям, которые были в проектах документов, которые мы передали нашим контрагентам, нельзя сказать, что наши соображения были учтены или была продемонстрирована готовность учитывать наши озабоченности".

Лавров: В ответе США нет позитивной реакции на главный вопрос - о нерасширении НАТО

"Но не будем спешить с оценками", - сказал пресс-секретарь президента, заметив, что нужно время все проанализировать и для того, чтобы президент сформулировал позицию. "Поводов для оптимизма не так много. Но я по-прежнему воздержался бы от каких-либо концептуальных оценок", - также заявил он.

На вопрос о том, планирует ли Владимир Путин провести совещание на эту тему и в какой форме и когда будет ответ Москвы, Песков сказал, что по необходимости президент консультируется с членами Совбеза и со своими помощниками. Точная дата ответа и его форма пока неизвестна, а по уровню публичности будет принято отдельное решение, пояснил он. "С реакцией никто особо затягивать не будет, но и ожидать ее на следующий день было бы, наверное, глупо", - заметил пресс-секретарь главы государства. Он напомнил, что США и Европе потребовалось больше месяца, чтобы изучить представленные Россией документы. "Давайте не будем ожидать нашей сиюминутной реакции", - добавил он.

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