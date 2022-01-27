Козак назвал переговоры по Украине в Париже аудитом Минских соглашений

Восьмичасовые переговоры в Париже были аудитом Минских договоренностей. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Он отметил, что через две недели в Берлине состоится еще одна встреча в "нормандском формате". Стороны должны выработать конкретные рекомендации по разрешению конфликта на востоке Украины.

В частности, необходимо устранить разночтения Минских соглашений. Все стороны должны одинаково трактовать эти договоренности, только тогда дело сдвинется с мертвой точки, подчеркивают в Москве. "Кто, что должен выполнять...разногласий в Нормандском формате не должно быть", - объяснил Козак.

В то же время, по его словам, единственный вопрос, по которому стороны договорились во время встречи в Париже 26 января - это то, что должно соблюдаться перемирие по соглашению от 22 июля 2020 года.

"Это все итоги наших 8-часовых непростых дискуссий, которые умещаются на полстранице печатного текста", - добавил замглавы администрации президента РФ.