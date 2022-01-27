Курсы евро и доллара "просели" по отношению к рублю

Курс евро в четверг, 27 января, снизился до 86,53 рубля, а курс доллара - до 77,54 рубля, следует из данных торгов Московской биржи. Это произошло после того, как накануне курс рубля перешагнул психологически важные уровни: 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро.

В последние дни рубль дешевел на фоне усилившихся геополитических противоречий между Россией и Западом и постоянно появляющихся в зарубежных СМИ сообщениях, так или иначе эскалирующих ситуацию. Однако в середине текущей недели на снижение рубля стали влиять и зарубежные инвесторы, избавляющиеся от валютных активов развивающихся стран в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В четверг укрепление рубля, напротив, ускорилось вслед за заявлением МИД РФ, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России.