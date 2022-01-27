Медведев назвал хорошие примеры сотрудничества с США

Кибербезопасность стала одной из сфер, в которой, несмотря на очень тяжелые отношения между странами, сотрудничество России и США активизировалось, и Москва согласна с позицией американцев, что с киберпреступностью нужно бороться коллективно, потому что она носит транснациональный характер, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

"Главное, чтобы наши партнеры понимали, действительно, ценность этого сотрудничества и отвечали взаимностью. И понимали, что в данном случае можно друг другу сильно навредить, но пользы от этого никакой в целом не будет", - сказал он в интервью российским СМИ.

В отличие от многих других направлений, в вопросах кибербезопасности США активно просят о сотрудничестве, делятся определенной информацией, подчеркнул замглавы Совбеза. По его словам, такие случаи, как задержание подозреваемых из группировки REvil, - это, по сути, совместные операции. "Будем надеяться, что количество таких примеров будет увеличиваться!" - сказал Дмитрий Медведев.