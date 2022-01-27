Медведев: Российская экономика сможет жить без доллара

Российская экономика сможет жить без доллара, заменив его на евро или юань. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью отечественным СМИ.

"Это новая, очень перспективная, с учетом объема экономики Китайской Народной Республики, резервная валюта", - отметил Медведев.

Он также пояснил, что РФ достаточно давно проводит курс на более сбалансированную систему валютных резервов. Она заключается в том, что количество долларов в общем объеме уменьшается.

В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме заявил, что США делают все возможное, чтобы подорвать доверие к американскому доллару. Поэтому наша страна стремится сокращать зависимость от "американца", добавил глава МИД РФ.