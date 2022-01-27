МИД РФ: Специальных планов по эвакуации россиян с Украины нет, но мы всегда готовы

МИД РФ заявил 27 января, что у российской стороны нет специальных планов по эвакуации россиян с Украины, но "мы всегда к этому готовы".

При этом, как отметил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, выступая на брифинге 27 января, "отношения между нашими странами продолжают деградировать из-за линии Киева на дальнейшую конфронтацию с Россией. Практически отсутствуют политические контакты, свернуты межпарламентское и межрегиональное сотрудничества". Кроме того, как сказал дипломат, "констатируем сравнительное затишье на линии соприкосновения в Донбассе, число нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января снизилось".

По его словам, "Москва уже неоднократно заявляла, что наша страна ни на кого нападать не собирается, и что мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между народами России и Украины".