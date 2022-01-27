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27.01.2022 09:44
Рубрика: Экономика

Минтруд разъяснил, кто может обратиться за выплатой на детей до трех лет

Текст: Матвей Линник
Подать заявление на назначение ежемесячной выплаты на детей до трех лет может женщина, родившая или усыновившая первого или второго ребенка. Об этом говорится в официальном Instagram-аккаунте Минтруда.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обратиться за выплатой также может отец или усыновитель, если у ребенка нет матери или она лишена родительских прав.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Кроме того, на выплату может претендовать опекун, если родителей нет или они лишены родительских прав.

В ведомстве напомнили, что для назначения выплаты на первого ребенка заявление необходимо подать в орган соцзащиты или МФЦ, на второго - в ПФР или МФЦ.

Напомним, с 2022 года изменились правила назначения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет. Ранее за основу для расчетов брался региональный прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. Теперь при подаче заявления надо ориентироваться на региональный прожиточный минимум, установленный на год обращения.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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