Минтруд разъяснил, кто может обратиться за выплатой на детей до трех лет

Обратиться за выплатой также может отец или усыновитель, если у ребенка нет матери или она лишена родительских прав.

Кроме того, на выплату может претендовать опекун, если родителей нет или они лишены родительских прав.

В ведомстве напомнили, что для назначения выплаты на первого ребенка заявление необходимо подать в орган соцзащиты или МФЦ, на второго - в ПФР или МФЦ.

Напомним, с 2022 года изменились правила назначения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет. Ранее за основу для расчетов брался региональный прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. Теперь при подаче заявления надо ориентироваться на региональный прожиточный минимум, установленный на год обращения.