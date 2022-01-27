Mitsubishi приступила к тестам нового поколения L200

В Швеции был замечен прототип Mitsubishi L200 шестого поколения, который оклеен камуфляжной плёнкой и имеет характерные для мулла приметы, фото публикует www.carscoops.com. Скорее всего, пикап выйдет на рынок в конце 2022 - начале 2023 года.

Текущая генерация Mitsubishi L200 появилась в 2014 году, а в 2018-м получил масштабный рестайлинг. Так или иначе, а модель давно нуждается в смене поколения. По свидетельствам очевидцев, у прототипа более длинная колёсная база, чем у нынешнего "эль-двести", что буквально может означать следующее: новая платформа, которая будет унифицирована со всеми вытекающими со следующим Nissan Navara.

Дизайн кузовных панелей - от нынешнего L200, за исключением фар, которые достались мулу от Mitsubishi Mirage, и бампера, из-под которого торчит иной выхлоп.

Согласно стратегии развития альянса, где между Nissan, Mitsubishi и Renault чётко распределены "зоны влияния", новый L200 вряд ли появится в Европе, потому что за брендом закреплены страны АСЕАН и Океания, да и в принципе рынок Старого Света не является большим фанатом пикапов. Означает ли это, что в Mitsubishi не прорабатывают вопрос гибридной модификации L200? Скорее всего, нет, и номинальная электрификация в виде установки стартер-генератора с 48-вольтной электрической подсистемой всё-таки будет.

В России Mitsubishi L200 текущего поколения представлен с дизельными турбочетвёрками мощностью 154 и 181 л.с., первая работает как с МКП, так и с автоматической коробкой, для более мощного варианта предусмотрен только "автомат". Привод - полный во всех комплектациях. Цены на пикап - от 2 939 000 до 3 655 000 рублей.