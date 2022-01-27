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27 января 2022 г.

Постановление правительства Мурманской области от 26 января 2022 года № 41-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

С учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мурманской области, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.01.2022 № 2, на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 26.01.2022 № 3 Правительство Мурманской области постановляет:

внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 20.01.2022 № 32-ПП) следующие изменения:

1. Дополнить пункт 10 новыми подпунктами 10.21 и 10.22 следующего содержания:

"10.21. Приостановить с 27.01.2022 проведение профилактических медицинских осмотров (за исключением предварительных и периодических медицинских осмотров, предусмотренных приказом Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н и частью 2 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации) и диспансеризации определенных групп взрослого населения, а также углубленной диспансеризации граждан в подведомственных медицинских организациях, обеспечив при этом своевременное оказание неотложной амбулаторной помощи и проведение профилактических прививок.

10.22. Приостановить с 27.01.2022 проведение профилактических медицинских осмотров детского населения (включая диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронажную семью, а также пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в подведомственных медицинских организациях, обеспечив при этом своевременное оказание неотложной амбулаторной помощи и проведение профилактических прививок.".

2. В пункте 11 слова "(Ларина Т.М.)" заменить словами "(Виденеева С.Ю.)".

3. В пункте 14:

3.1. В абзаце первом слова "(Ларина Т.М.)" заменить словами "(Виденеева С.Ю.)".

3.2. В абзаце третьем подпункта 14.2 число "14" заменить словами "срок не менее 7".

4. В абзаце втором подпункта 20.2 пункта 20 число "14" заменить словами "срок не менее 7".

5. В абзаце втором подпункта 39 пункта 3.3 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных вышеназванным постановлением, число "14" заменить словами "срок не менее 7".

Губернатор Мурманской области А.Чибис



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