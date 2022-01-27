На российском рынке наблюдается бум китайского автопрома

Прогнозируемый бум китайского автопрома на российском рынке уже настал.

Объем реализации некоторых марок и моделей легковых автомобилей из КНР подпрыгнул в 2021 году в 4 раза. Автопроизводители и дилеры готовят к выводу на российский рынок новую линейку машин, в том числе и электрокаров. Новые модели поехали по российским дорогам уже в декабре ушедшего года.

У китайского автопрома сейчас очень хорошая позиция на российском рынке. В связи с дефицитом комплектующих, в основном электронных, возник дефицит новых автомобилей. В России некоторые дилеры сейчас принимают заказы на 2023 год, раньше не обещают. В условиях дефицита некоторые дилеры европейских и корейских марок повели себя не очень красиво, задрав цены на имеющиеся машины и навязывая покупателям дополнительные опции втридорога: таким образом они очень активно пытаются заработать на дефиците.

Китайские компании в этих условиях сейчас "на коне". Во-первых, у двух ведущих на российском рынке китайских компаний не было перебоев в поставках машин. Это касается и бренда Haval, и бренда Chery. Практически машины есть у дилеров, или сроки их ожидания минимальны.

С чем это связано? Скорее всего, китайские компании лучше обеспечены чипами и другими электронными комплектующими, поскольку Китай - крупнейший в мире производитель этих самых чипов. В итоге у китайских компаний, во-первых, есть автомобили, а во-вторых, в последние годы их модельный ряд значительно обновился. Правда, те модели, которые сейчас предлагаются на российском рынке, уже не дешевле европейских или корейских "одноклассников". Но "китайцы" берут не ценой, а очень неплохим качеством, оригинальными современными опциями, весьма интересным дизайном.

Бум китайских авто на российском рынке действительно есть, потому что Haval увеличивают каждый месяц продажи на 30-40 процентов, и то же самое происходит у Chery. По сравнению с 2020 годом, и та, и другая компании кратно увеличили продажи. Это очень серьезный успех на фоне падающего рынка: например, у Skoda, по статистике АЕБ, мы видим по итогам 2021 года минус 4 процента, у Volkswagen - минус 14 процентов

Действительно, у китайских компаний на российском рынке очень хорошие перспективы. На сегодняшний день две китайские компании - Haval и Chery - занимают 5 процентов российского рынка, это больше, чем в 2020 году имели все китайские компании. По итогам 2021 года все китайские бренды заняли более 7 процентов российского рынка. Таких высоких показателей никогда не было. Но это и неудивительно: модельный ряд у китайских компаний все время расширяется. И новые автомобили становятся все интереснее, занимают ниши, где можно достаточно хорошо прорваться (например, SUV). Из последних новинок можно отметить Haval Jolion, который появился на рынке только летом 2021 года, а сейчас он уже входит в топ-25 самых продаваемых: на российском рынке он расходится весьма приличными тиражами.

Помимо этого, китайские компании активно сейчас думают над тем, чтобы завозить на российский рынок электромобили, потому что в России принята концепция развития электрического транспорта. В этом плане у них тоже очень хорошие перспективы.

Я занимаюсь исследованием китайского автопрома больше 15 лет. Прорыв китайского автопрома последних лет действительно очень серьезный. Китай предлагает рынку новые модели, которые по качеству не уступают европейским и корейским конкурентам, а по количеству интересных современных опций даже их обгоняют. А что касается дизайна, то конструкторы нового поколения китайских автомобилей вполне могут ими гордиться.