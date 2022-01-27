Названа дата послания Лукашенко к народу и парламенту страны

Практически за месяц до проведения в Беларуси республиканского референдума по Основному закону страны Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Выступление главы государства, пояснила в четверг его пресс-служба, начнется 28 января в 11:00 во Дворце Республики, после чего президент ответит на вопросы участников мероприятия.

Судя по предварительной информации, на выступление главы государства приглашено более 2,5 тысячи человек. Столь представительный формат встречи, уточнили в администрации президента, определен в ходе рабочих диалогов Лукашенко в регионах Беларуси.

Кроме парламентариев и делегаций от областей и белорусской столицы, в список приглашенных заявлены высшие должностные лица РБ, руководители государственных органов и средств массовой информации, представители дипломатического корпуса и международных организаций, главы религиозных конфессий, парламентарии прошлых созывов, представители реального сектора экономики, молодежь.

После расширенного диалога с общественностью, сообщают новостные порталы, состоится концерт мастеров искусств "Миллионы сердец". Его участниками станут известные исполнители и творческие коллективы, представители нового поколения творческой молодежи.