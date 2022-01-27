"Незамерзайка", от которой можно ослепнуть: как вычислить подделку

Цены на качественную омывающую жидкость начинаются примерно от 400 рублей, однако на рынке представлена и более дешевая продукция, часть которой выполнена на основа запрещенного в России метанола. Разберемся, какие опасности таит в себе контрафакт и как их избежать.

Хит сезона - так называемые концентраты, продающиеся в небольших пузырьках. При разведении водой средства объемом 300 мл получается 30 л "незамерзайки", причем производитель обещает, что химикат, разведенный в пропорции 1:100, не будет замерзать до температуры -25, а то и -30 градусов по Цельсию, сохранит свои свойства почти 2 тыс. дней, быстро и эффективно удалит грязь, масляные пятна, следы насекомых, птичий помет, смолу растений, не оставит на стекле радужной пленки и будет безопасен для лакокрасочных покрытий, резиновых и пластиковых деталей.

Что самое интересное - какое вещество лежит в основе концентрата в объявлениях, размещенных в интернете, не сказано ни слова (в одном из объявлений мы обнаружили упоминание лишь о том, что водный раствор состоит из неких неионогенных поверхностно-активных веществ). Та же история - с зимней "омывайкой", которую предлагают купить в розницу примерно за 100 рублей (цена за 5-литровую емкость). Это, согласитесь, настоящий клондайк. Между тем, не секрет, что за основу таких сверхдешевых "незамерзаек" нередко берется метанол, он же метиловый спирт, запрещенный в России в качестве средства очистки стекол автомобиля.

Какие "незамерзайки" разрешены и запрещены

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Напомним, что при производстве "незамерзаек" в России разрешено использовать этанол, однако из-за высоких акцизов на него такую жидкость в продаже попросту не найдешь. Поэтому в основе львиной доли легальных "незамерзаек" лежит изопропиловый спирт. Цены на изопропиловую "омывайку" между тем в условиях, когда приходится то и дело счищать с "лобовухи" мутный налет реагентов и грязи, бьют по карману, к тому же у такой жидкости имеется известный недостаток - она густеет на морозе.

Метаноловая подделка, напротив, хорошо пахнет, не густеет при сильном минусе "за бортом", но обладает повышенной токсичностью. Как неоднократно уточняли представители Роспотребнадзора, метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через кожу и особенно приеме внутрь.

Кроме того, метанол плохо влияет на ЛКП и резино-пластиковые соединения автомобиля. При его регулярном использовании возможно замутнение стекол, пластика и фар. Ничего удивительного - ведь фактически метиловый спирт во многих хозтоварах используется как основной компонент для растворителя. Именно поэтому "омывайка" на основе метанола и объявлена у нас вне закона с 2000 года. И тем не менее, она нередко продается на обочинах дорог по весьма заманчивой цене и, как правило, без чеков.

Как определить подделку

Фото: Почуев Михаил / ТАСС

С учетом вышесказанного вывод очевиден - заподозрить контрафакт можно прежде всего по запаху - в нос не ударят едкие пары. И наоборот - разрешенную "незамерзайку" легко отличить именно по резкому запаху ацетона.

Специалисты используют и такой метод проверки - при помощи зажигалки нагревают медную проволоку и опускают в жидкость. Если чувствуется запах уксуса, значит в "незамерзайке" присутствует метиловый спирт. "Химики" со стажем советуют также насыпать в подозрительную "жижу" соду. Метанол ее растворит, в изопропиловом же спирте гидрокарбонат натрия выпадет в осадок.

Также покупателю нужно обратить внимание на маркировку товара. Инструкции, состав, срок годности и прочие данные должны не только присутствовать, но и быть "выведены" четким шрифтом. Также, если вы заботитесь о своем здоровье, попросите у продавца сертификат соответствия. Если человек, торгующей голубой, зеленой или розовой жидкостью где-нибудь на обочине МКАД, в ответ на такую просьбу разведет руками, можете не сомневаться - в канистрах как минимум метанол, а как максимум еще с десяток химикатов непонятного происхождения в виде ароматизаторов.

Насколько опасен метанол

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Вредными считаются даже пары метанола, однако, как неоднократно комментировали авторитетные химики, при омывании стекол метаноловой "незамерзайкой" концентрация вещества в салоне автомобиля не будет опасной для здоровья.

Фактически, чтобы почувствовать себя плохо, нужно в течение нескольких минут непрерывно поливать стекло такой жидкостью. И, к слову, почти такая же ситуация - с разрешенными изопропиловыми "омывайками". По ГОСТу предельно допустимая концентрация паров метанола равна 5 мг/м3, а паров изопропила - 10 мг/м3.

Другое дело - когда метанол принимают внутрь. До введения запрета на метаноловые "омывайки" в июле 2000 года постановлением главного санитарного врача Геннадия Онищенко фиксировалось более 1 тыс. отравлений метиловым спиртом в год, при этом большая часть таких случаев заканчивалась либо потерей зрения, либо смертью.

Как бы то ни было, если вы не хотите вдыхать едкие пары "омывайки" непонятного происхождения, "РГ" дает в заключении материала "лайфхак", о котором, как показывает практика, не знают очень многие водители. Чтобы раздражающий запах незамерзающей жидкости не шел из-под капота в салон, перед тем как нажать подрулевой рычажок, разбрызгивая тем самым "омывайку" на "лобовуху", не забудьте перевести климатическую установку в режим рециркуляции. Это многократно уменьшит неприятный запах, равно как и вред здоровью.