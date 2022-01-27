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27.01.2022 19:33
Рубрика: Власть

ОДКБ призвала Таджикистан и Киргизию прекратить огонь на границе

Немедленно прекратить огонь на границе между странами - с таким обращением к властям Киргизии и Таджикистана выступил генсек ОДКБ Станислав Зась. Он провел телефонные переговоры с секретарем Совета Безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзодой и секретарем Совета Безопасности Киргизии Маратом Иманкуловым.

На киргизско-таджикской границе идет перестрелка

"Вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые, - передает ТАСС заявление генерального секретаря ОДКБ. - Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем".

Он также выразил готовность оказать странам необходимую помощь, "чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос".

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