Песков: Невозможно обсуждать договор РСМД в отрыве от темы гарантий безопасности

Обсуждение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в отрыве от темы гарантий безопасности вряд ли жизнеспособно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескову был задан вопрос, можно ли говорить о будущем РСМД в связи с предоставленными накануне документами и вне них. По его словам, отдельно говорить на тему указанного соглашения можно. Но вряд ли переговоры будут содержательными в отрыве от проблематики общей архитектуры безопасности и стратегической безопасности.

Напомним, что США и НАТО ранее передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Российская инициатива среди прочего предполагает отказ от расширения НАТО на восток, в том числе - от принятия в состав альянса Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений.