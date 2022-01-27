Песков ответил на вопрос о реакции Путина на инициативу единороссов о поставках оружия на Донбасс

Предложения единороссов о поставках оружия в ДНР и ЛНР и коммунистов - о признании этих самопровозглашенных республик - вызваны остротой ситуации и болезненным ее восприятием. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава государства в курсе точки зрения единороссов и относится с пониманием к тому, насколько для них этот вопрос чувствителен. Но реакции его сейчас на это предложение нет.

"Выступления наших депутатов - и ранее озвученная инициатива коммунистов о признании самопровозглашенных республик, и вчерашняя инициатива "Единой России" о том, что на фоне того, как Украина накачивается вооружениями, нужно помочь этим республикам, чтобы дать им возможность как-то противостоять этим потенциально агрессивным планам Украины, - это лишний раз подчеркивает, насколько болезненно ситуация воспринимается нашими парламентариями", - сказал Песков.

И граждане России, и парламентарии не могут быть безучастны к судьбе жителей Донбасса, продолжил пресс-секретарь президента. "Это подчеркивает остроту проблемы, безусловно", - заметил он, уточнив, что это партийная инициатива.

На вопрос о том, разделяет ли Путин как лидер "Единой России" мнение, что надо помочь оружием республикам, Песков сказал: "Президенту, естественно, прекрасно известно об этом мнении, точке зрения. Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительна эта тема в том числе и для "Единой России", но сейчас нет какой-либо его реакции на подобную инициативу". На уточнение, "это что-то новое или Россия уже помогала оружием республикам", пресс-секретарь главы государства ответил: "Это что-то новое".