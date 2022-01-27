Песков: В ситуации с "омикроном" важно следить за динамикой госпитализаций

Пескова спросили, не собирается ли глава государства вмешиваться в это "в ручном режиме". "Ни президент, никто в процесс распространения вируса "омикрон" вмешаться не может, - ответил он. - Это просто невозможно. И принять меры, которые бы остановили распространение, просто невозможно физически".

Пресс-секретарь президента пояснил логику оперштаба правительства по ситуации с "омикроном": "Учитывая, что это заболевание развивается в целом в более легкой форме - здесь гораздо важнее мониторить и отслеживать динамику госпитализаций и уровня заполняемости койкомест в регионах". "По этому направлению пока "перегрева" нет. Хотя он возможен, но есть готовность, меры принимаются", - заключил он.

Песков также назвал опасным, что среди детей этот вирус распространяется наиболее быстрыми темпами. "Но, к сожалению, это та реальность, которая есть", - заключил он.