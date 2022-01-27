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27.01.2022 13:49
Рубрика: Власть

Песков: В ситуации с "омикроном" важно следить за динамикой госпитализаций

Текст: Кира Латухина
Принять меры, чтобы остановить распространение штамма коронавируса "омикрон", невозможно, но так как заболевание развивается в более легкой форме, важно следить за динамикой госпитализаций - здесь пока "перегрева" нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о реакции Владимира Путина на рекордные цифры заболевших коронавирусом.

Пескова спросили, не собирается ли глава государства вмешиваться в это "в ручном режиме". "Ни президент, никто в процесс распространения вируса "омикрон" вмешаться не может, - ответил он. - Это просто невозможно. И принять меры, которые бы остановили распространение, просто невозможно физически".

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Пресс-секретарь президента пояснил логику оперштаба правительства по ситуации с "омикроном": "Учитывая, что это заболевание развивается в целом в более легкой форме - здесь гораздо важнее мониторить и отслеживать динамику госпитализаций и уровня заполняемости койкомест в регионах". "По этому направлению пока "перегрева" нет. Хотя он возможен, но есть готовность, меры принимаются", - заключил он.

Песков также назвал опасным, что среди детей этот вирус распространяется наиболее быстрыми темпами. "Но, к сожалению, это та реальность, которая есть", - заключил он.

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