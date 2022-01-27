Певец Игорь Саруханов бросил пить и развелся с шестой женой

65-летний советский, российский певец, автор песен и актер Игорь Саруханов дал честное интервью, в котором, среди прочего, признался, что имел проблемы с алкоголем. А также остановился на богатстве и разнообразии своей личной жизни - автор мега-шлягера "Скрип колеса" (он же - "Скрипка-лиса") расстался с шестой супругой. Отметив в беседе со "Светской хроникой", что разошлись они "интеллигентно, дружески" - экс-спутница Игоря Арменовича уехала в Сочи и уже нашла себе нового мужа.

Дети живут с ней, но регулярно видятся с отцом. Расстались Саруханов с женой "без драм и дележа имущества - просто остыли чувства".

На Светлане Косычевой, которая была почти на 20 лет его младше, заслуженный артист России женился в 2014 году - женщина работала у него администратором. В 59 музыкант впервые стал отцом дочери. И теперь не исключает, что сходит под венец и в седьмой раз - человек он влюбчивый. Да и очень хочется сына. Хотя не уверен, что "потянет", ведь с ребенком "надо заниматься: бегать, ходить, прыгать". Но подобное развитие событий, в любом случае, не исключено - артист серьезно занялся собой, перестал налегать на вредную пищу и полностью отказался от алкоголя.

Игорь Саруханов родился в 1965 году в Самарканде. Через четыре года семья перебралась в Москву. Окончив музыкальную школу в Долгопрудном, собрал группу. В Ансамбле песни и пляски Московского ВО познакомился со Стасом Наминым. Был приглашен в ВИА "Синяя птица", после - в "Цветы". В 81-м вместе с коллегами по "Цветам" создал коллектив "Круг". Снялся в фильмах "Фантазия на тему любви", "Новейшие приключения Буратино", где сыграл Пьеро, сериале "Путейцы".

С первой женой, цирковой акробаткой Ольгой, певец прожил менее двух лет. Вторая, археолог Нина, подала на развод через пять - мужа практически никогда не было дома. С третьей женой тоже не сложилось, и после развода с ней артист погряз в депрессии, начал прикладываться. Из пучин его вынула дизайнер Лена, став четвертой. Но через шесть лет и она ушла - к Владимиру Преснякову. Свою пятую Игорь отбил у Евгения Осина, но через шесть лет и тут развелся.

Ранее сообщалось, что скончался сооснователь "Круга" Михаил Файнзильберг.