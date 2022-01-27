Посольство РФ направило Египту ноту из-за задержания фотографа

Российское посольство направило в МИД Египта ноту из-за задержания фотографа Арсения Котова.

По данным дипмиссии, россиянин фотографировал в Каире "Город мусорщиков". У Котова произошел конфликт с местными жителями, в результате которого он получил сотрясение мозга. Россиянина задержали и доставили в полицию.

"Ведется активная работа с египетскими властями по освобождению нашего соотечественника", - рассказали РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.

Там добавили, что Котову оказали медицинскую помощь. Сотрудники консульского отдела посольства также обеспечили его лекарствами и едой.