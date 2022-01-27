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27.01.2022 11:23
Рубрика: В мире

Пушилин: ДНР нуждается в современном вооружении

Текст: Константин Волков

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что самопровозглашенные республики на Донбассе испытывают нужду в современном вооружении, в первую очередь чтобы противостоять беспилотникам "Байрактар".

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"Нам необходимо противостоять "Байрактарам" в первую очередь, потому что слабые точки все равно остаются", отметил он, выступая в эфире YouТube-канала "Соловьев Live".

Днем ранее Пушилин заявил, что ДНР и ЛНР приветствуют любую помощь со стороны России для возможного противостояния украинским войскам.

Перед тем секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сказал, что российская сторона должна оказать помощь ДНР и ЛНР путем поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности. Также глава ДНР считает, что Киев может организовать "постановочные химатаки, как в Сирии".

В этой связи Денис Пушилин напомнил, что страны НАТО поставили Украине различные виды вооружения. США - противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2.

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