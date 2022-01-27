В Подмосковье откроют 100 выделенных полос в этом году

Большая программа по организации выделенных полос стартовала в Московской области. Две "выделенки" уже заработали в Ленинском городском округе, по одной - в Одинцове и Химках.

- Жители этих округов уже заметили эффект - автобусы стали ходить по расписанию, - отметил губернатор Андрей Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям. - Поэтому в этом году мы организуем еще 100 выделенных полос в разных муниципалитетах.

Среди городов, где появятся "выделенки", губернатор назвал Мытищи, Люберцы, Сергиев Посад и другие муниципалитеты ближнего и среднего пояса области.