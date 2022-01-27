В Воронеже прозвучат шедевры Рахманинова и Листа

Пианист-виртуоз Юрий Фаворин выступит с воронежским симфоническим оркестром 28 и 29 января. Они исполнят Третий фортепианный концерт Рахманинова - один из самых известных шедевров русской музыки ХХ века.

Фаворина неизменно называют в числе лучших молодых пианистов страны. Еще в детстве он был по-хорошему "всеяден". Музыкальную школу имени Гнесиных окончил сразу по трем классам - фортепиано, кларнета и композиции. После Московской консерватории стал лауреатом нескольких престижных международных конкурсов. Активно концертирует, нередко - подменяет заболевших коллег, успешно играя даже те сочинения, которые не входят в его репертуар.

В свои 35 Юрий имеет славу пианиста с философским складом ума. Он из тех, кто умеет удивить и выбором программы, и необычной трактовкой произведений. Солист работает с ведущими симфоническими и камерными оркестрами России, Европы и Японии.

Концерт Фаворина в Воронеже состоится в рамках проекта "Всероссийские филармонические сезоны" (идет в регионах под эгидой министерства культуры) и будет посвящен столетию Московской филармонии.

Во втором отделении прозвучат Первая симфония Прокофьева и "Итальянское каприччио" Чайковского.

Концерт состоится в зале воронежской филармонии. Подробности - на vrnmusic.ru.