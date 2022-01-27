Врач-инфекционист: Новый сервис придаст пациентам с ОРВИ уверенности, что их лечение под контролем

Как рассказала журналистам заммэра Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова, заявку на аудиоконсультацию нужно подать на портале mos.ru, после чего доктор сам позвонит пациенту. Обсудит состояние больного, выпишет ему электронный рецепт на лекарства и откроет на семь дней листок нетрудоспособности. Когда болезнь останется позади, закроет он его так же дистанционно и больничный автоматически будет направлен работодателю. Убедиться, что все сделано по правилам, пациент сможет, открыв свою электронную медицинскую карту.

Но этот вовсе не значит, что "живое" посещение врача горожанам теперь не доступно. Просто у них теперь появляется выбор. Как и прежде, они могут записаться онлайн на прием в свою поликлинику, а при необходимости пройти и без записи в любую другую к дежурному врачу. Если же самочувствие в силу тяжести заболевания совсем не позволяет выходить из квартиры, можно вызвать врача на дом. В экстренных же случаях, как и обычно, позвонить по номеру 103 в скорую помощь.

"В условиях невиданного прежде у нас уровня заболеваемости COVID-19, который только за последние две недели вырос в пять раз, появление у москвичей такого широкого выбора медицинской помощи очень важно, - прокомментировала новшество врач-инфекционист Светлана Краснова. - В поликлиниках города сделано все для того, чтобы без помощи буквально в день обращения не остался ни один москвич. Увеличено в несколько раз количество дежурных врачей, продумана наиболее эффективная и безопасная маршрутизация пациентов. И все-таки в условиях, когда основной удар приходится именно на амбулаторное звено, город вынужден искать новые методы, которые помогут никого из горожан не оставить без помощи и в то же время точнее распределить нагрузку на медиков".

Врач-инфекционист с большим опытом работы напоминает: омикрон, на долю которого в столице приходится уже 80 процентов инфицированных, и по симптомам, и по течению болезни во многом схож с ОРВИ. Госпитализации в большинстве случаев он не требует. В целом же по городу, как сообщала накануне Анастасия Ракова, 42 процента от развернутых в городе коек для ковидных больных свободы. Но они, к счастью, пока не нужны. Вот и за минувшие сутки при выявлении более 26 тысяч вновь инфицированных, в стационарном лечении нуждаются лишь 5,5 процента заболевших. Для лечения же легких случаев необходимые препараты вроде жаропонижающих, противовирусных, спреев и капель в нос, полосканий для горла большинства москвичей всегда имеются в своей домашней аптечке. Большинству же пациентов больше нужна уверенность, что они находятся под наблюдением врача, к которому в любой момент они могут обратиться за помощью. И новый онлайн-сервис в этом отношении совсем нелишний. Если же температура не снижается, а состояние ухудшается, то конечно, нужно вызвать врача или скорую медицинскую помощь, подчеркивает Светлана Краснова.