Указ мэра Москвы от 27 января 2022 года № 6-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77-УМ, от 3 сентября 2020 г. № 89- УМ, от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 93-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 94-УМ, от 1 октября 2020 г. № 96-УМ, от 6 октября 2020 г. № 97-УМ, от 14 октября 2020 г. № 100-УМ, от 15 октября 2020 г. № 101- УМ, от 28 октября 2020 г. № 103-УМ, от 5 ноября 2020 г. № 106-УМ, от 10 ноября 2020 г. № 107-УМ, от 13 ноября 2020 г. № 109-УМ, от 17 ноября 2020 г. № 110-УМ, от 26 ноября 2020 г. № 114-УМ, от 2 декабря 2020 г. № 116- УМ, от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ, от 14 января 2021 г. № 1-УМ, от 21 января 2021 г. № 3-УМ, от 27 января 2021 г. № 5-УМ, от 5 февраля 2021 г. № 7-УМ, от 5 марта 2021 г. № 13-УМ, от 12 июня 2021 г. № 29-УМ, от 16 июня 2021 г. № 32-УМ, от 18 июня 2021 г. № 33-УМ, от 22 июня 2021 г. № 35-УМ, от 24 июня 2021 г. № 37-УМ, от 25 июня 2021 г. № 38-УМ, от 8 июля 2021 г. № 40-УМ, от 16 июля 2021 г. № 42-УМ, от 30 июля 2021 г. № 45-УМ, от 13 августа 2021 г. № 51-УМ, от 19 октября 2021 г. № 61-УМ, от 21 октября 2021 г. № 62-УМ, от 14 декабря 2021 г. № 74-УМ, от 18 января 2022 г. № 2-УМ):

1.1. Указ дополнить пунктом 44 в следующей редакции:

"44. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Москвы Департаменту здравоохранения города Москвы утвердить особенности оказания медицинской помощи при выявлении в городе Москве массовых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, предусматривающие в том числе:

- установление критериев состояния пациента, при котором медицинская помощь оказывается на дому;

- порядок осуществления консультации пациентов с острыми респираторными заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией с применением телемедицинских технологий без проведения очного приема (осмотра, консультации) врача (фельдшера), включая постановку диагноза, открытие листков нетрудоспособности в форме электронного документа, назначение (корректировку назначения) лекарственных препаратов таким пациентам;

- осуществление лекарственного обеспечения пациентов с острыми респираторными заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией, в том числе в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 16 ноября 2021 г. № 1773-ПП "О проведении в городе Москве пилотного проекта по обеспечению граждан лекарственными препаратами, отпускаемыми бесплатно по рецептам на лекарственные препараты, сформированным в форме электронного документа";

- установление сроков лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, учитывающих возможный период вирусовыделения, по завершении которого закрытие листков нетрудоспособности осуществляется без проведения лабораторно-диагностического исследования и без посещения медицинской организации;

- продление и закрытие листков нетрудоспособности пациентам с острыми респираторными заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией без проведения очного приема и посещения медицинской организации;

- оформление листков нетрудоспособности лицам, контактным с больным новой коронавирусной инфекцией, на срок, установленный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в форме электронного документа без посещения медицинской организации.

Особенности оказания медицинской помощи применяются со дня, следующего за днем, в котором было выявлено в городе Москве более 60 000 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в течение предыдущих 7 календарных дней, и до дня, следующего за днем, в котором было выявлено в городе Москве менее 60 000 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в течение предыдущих 7 календарных дней.".

1.2. Пункты 44 и 45 указа считать пунктами 45 и 46 указа соответственно.

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин







