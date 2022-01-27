Собянин поручил обеспечить аудиоконсультации для жителей с ОРВИ и дистанционное открытие больничных

Москвичи с симптомами ОРВИ смогут без посещения поликлиники дистанционно проконсультироваться с врачом и открыть больничный.

Такой указ издал мэр Москвы Сергей Собянин, соответствующий приказ подписал департамент здравоохранения Москвы. В результате теперь у москвичей с симптомами ОРВИ есть три варианта действий.

Во-первых, пациенты могут прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка либо записаться на конкретное время приема в свою поликлинику через сайт, мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" или mos.ru.

Во-вторых, они могут воспользоваться возможностью получить медицинскую аудиоконсультацию с дистанционным открытием больничного.

В-третьих, если москвичу с симптомами ОРВИ требуется очная консультация и осмотр врача, но он не в состоянии посетить поликлинику в силу маломобильности или тяжелого течения заболевания, он может вызвать врача на дом, позвонив на линию 122.