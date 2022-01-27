Первый вице-мэр Орла задержан за превышение полномочий

В Орле задержали первого заместителя главы администрации города.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями (статья 285 УК РФ). Оно может быть связано с хищением бюджетных средств, выделенных на ремонт площади Жукова - подозреваемый принимал там работы. В доме и на рабочем месте фигуранта прошли обыски, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

Ранее силовики обыскали кабинет советника орловского губернатора: чиновника подозревают в причастности к хищению средств при ремонте Красного моста.