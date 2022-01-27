После пожара в яранге на Чукотке возбудили уголовное дело

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ) возбудили после пожара в оленеводческой бригаде № 4 МУП сельхозпроизводителей "Заполярье", в результате которого погибли три человека.

Напомним, что трагедия случилась 21 января. По информации СУ СК Чукотки, погибли двое мужчин 1994 и 1975 годов рождения и женщина 1979 года рождения.

После ЧП прокуратура ЧАО начала проверку исполнения требований законодательства о пожарной безопасности. Как выяснилось, оленеводы, кроме печки яранга, использовали для отапливания помещения самодельные устройства, сделанные на подобии керосиновой лампы. Правила безопасности при этом не соблюдались.

По требованию прокурора района, руководитель МУП должен устранить нарушения и принять меры, чтобы не допустить их повторения.

"Продолжается проверка на предмет установления оснований привлечения сельскохозяйственного предприятия к административной ответственности, а также по вопросам соблюдения техники безопасности и охраны труда", - сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.