Пять авиакомпаний оштрафованы после коллапса в нижегородском аэропорту

Пять авиакомпаний оштрафованы за нарушения требований законодательства при задержках вылетов авиарейсов. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По информации РИА Новости, это связано с ситуацией 2 ноября 2021 года, когда 40 самолетов, следовавших в Москву из разных городов страны, не смогли приземлиться в столице из-за неблагоприятных метеорологических условий. В качестве запасного аэродрома был использован аэропорт Нижнего Новгорода. Тогда многим пассажирам пришлось долгое время ждать высадки из самолета.

Проверка прокуратуры выявила многочисленные факты нарушения законодательства в части неоказания или несвоевременного оказания пассажирам положенных услуг. В том числе - предоставления прохладительных напитков, горячего питания, размещения в гостиницах, включая трансфер.

Было вынесено 5 постановлений о возбуждении административных дел по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ. Авиакомпании были признаны виновными в оказании услуг, не соответствующих требованиям нормативных актов. Общая сумма штрафов превысила 100 тысяч рублей.