Губернатор Красноярского края заболел COVID-19

Губернатор Александр Усс заболел коронавирусом. Об этом глава региона сообщил сегодня на своей странице в Instagram.

По словам Усса, у него поднялась температура после командировки. Острая фаза заболевания миновала за три дня, проведенные в больнице. После этого губернатор ушел на самоизоляцию. Сейчас тест на COVID-19 показывает отрицательный результат.

"Спасибо врачам и прививке - думаю, она помогла тоже", - написал губернатор.

Напомним, чуть больше недели назад, 19 января, мэр Красноярска рассказал, что он второй раз за время пандемии заразился коронавирусной инфекцией и снова будет работать дома, на изоляции.