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27.01.2022 16:48
Рубрика: Общество

Жителям Омска раздали по куску "блокадного" хлеба

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Фото: Евгений Кармаев/РГ Фото: Евгений Кармаев/РГ
Фото: Евгений Кармаев/РГ

Омичам раздали 125-граммовые пайки хлеба - точно такого, какой получали жители блокадного Ленинграда. Таким образом современникам хотели напомнить, какой ценой доставалась Победа.

Фото: Предоставлено Санкт-Петербургской филармонией им. Д.Д. Шостаковича
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Акция прошла в общественных местах Омска. Хлеб организаторы постарались испечь по рецептам военного времени. Блокадный Ленинград был практически отрезан от поставок продовольствия. И булки пекли из того, что придется.

"Это невозможно есть", - признаются омичи.

Жители Северной столицы оказались отрезанными от большой земли с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944-го. Блокада Ленинграда продлилась 872 дня, и почти все это время в городе не было света, тепла, а продукты выдавали по карточкам. При этом город регулярно бомбили с воздуха. Впрочем, гораздо чаще люди гибли не от снарядов, а от голода.

- Мой отец работал на заводе "Адмиралтейские верфи". Он умер от истощения 5 мая 1942 года, а вскоре не стало мамы, - вспоминает жительница блокадного Ленинграда Нина Бутурина. - Я выжила только благодаря тому, что 11 августа меня, вместе с другими ребятишками, эвакуировали в Омск. Здесь и выросла.

Всего в годы войны регион принял 17 тысяч ленинградцев. По данным регионального отделения Российского союза ветеранов, сегодня из этого списка осталось всего 123 человека.

- Когда мы раздаем совсем небольшие куски "блокадного хлеба", омичи недоумевают, разве можно на этом прожить целые сутки? - говорит юнармеец отряда "Патриот" Андрей Сапрыгин. - А ведь многим при этом приходилось еще работать, рыть окопы, заботиться о семье, спасаться от атак в бомбоубежище. Иначе как подвигом это не назовешь.

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