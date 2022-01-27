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27.01.2022 10:42
Рубрика: Общество

Почему безрукий сирота из Омска не может получить квартиру по решению суда

Текст: Наталья Граф
Круглые сироты из Омска Серик Отынчинов и Андрей Схаугье вместе снимают квартиру в старой пятиэтажке на улице Масленникова. Так дешевле. Одну пенсию по инвалидности ребята отдают за аренду и коммуналку, на другую - живут. А вместе с ними три бывшие бездомные кошки Симба, Кроха и Мелкая, две декоративные крысы и пара красноухих черепах.
Серик Отынчинов третий год ждет исполнения судебного решения. Фото: Наталья Граф/РГ Серик Отынчинов третий год ждет исполнения судебного решения. Фото: Наталья Граф/РГ
Серик Отынчинов третий год ждет исполнения судебного решения. Фото: Наталья Граф/РГ

Живут дружно. В психоневрологическом интернате парней считали отсталыми, а они поступили в восьмой класс вечерней школы и учатся без единой тройки. Занимаются спортом, хоровым пением и волонтерством. Все новогодние каникулы ездили в семьи, где воспитываются особенные дети. Переодевались в Дедушек Морозов, играли с малышами и дарили им символические подарки.

Фото: Наталья Граф/РГ
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- Когда получу аттестат, то буду поступать на психолога или юриста, - говорит Серик. - Хочу помогать бывшим подопечным ПНИ. Ведь отстоять свои права сиротам-инвалидам очень непросто. От нас привыкли отмахиваться.

В изголовье кровати у Серика лежит книга Ника Вуйчича "Жизнь без границ".

- Я думал, что она станет моим мотиватором, - говорит Серик. - Но прочитал и понял, что нет. Ты сам должен бороться за свою жизнь. Только от тебя самого зависит, каким будет твой путь.

Серик Отынчинов появился на свет с редким заболеванием - у мальчика не было двух рук. Отказной ребенок с рождения скитался по приютам. Предполагалось, что беспомощный инвалид до конца жизни будет находиться на попечении у государства. Но Серик смог переломить эту систему.

- К 18 годам всех ребят поставили в очередь на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и только меня нет, - рассказывает парень. - Психиатр просто рассмеялась - дескать, какая еще тебе, безрукому, квартира. Кто тебя будет в ней обслуживать? А я ни в чьей помощи не нуждаюсь. С детства научился все делать ногами. В ванной моюсь, одеваюсь, курицу запекаю в духовке, на ноутбуке работаю. Даже гвозди сам заколачиваю. Хотите, заварю вам свежий чай?

После совершеннолетия Отынчинова перевели во взрослый психоневрологический интернат.

- Там я вообще был никому не нужен, - вспоминает Серик. - Распорядок строго по графику. В столовую строем, в 10 вечера отбой. А я мечтал играть в футбол, петь на сцене, освоить какую-нибудь профессию, встретить хорошую девушку. Я просто хотел жить.

Настойчивому Серику удалось оформить документы, получить "детские" деньги и покинуть казенные стены. Помогли волонтеры. Они же добились, чтобы сироту наконец-то поставили в очередь на квартиру - положено по закону. Выиграли процесс в Центральном районном суде, который еще в 2019 году обязал Минимущества региона предоставить Отынчинову собственное жилье.

Круглые сироты вынуждены на одну пенсию по инвалидности снимать квартиру, а на другую жить. Фото: Наталья Граф/РГ

- Бывшие подопечные ПНИ часто обращаются к нам за помощью, - рассказывает, руководитель благотворительного фонда "Мир, в котором нет чужих. Мир равных возможностей" Вика Марчевская. - Сироты нуждаются в поддержке, потому что не имеют навыков, чтобы сразу начать жить самостоятельно. Они не знают, как распоряжаться финансами, как оплачивать коммуналку, как записаться в поликлинику.

Вика и ее команда помогают молодым инвалидам наладить быт вне стен интерната. Серика, Андрея и еще нескольких сирот неравнодушная омичка прописала к себе в квартиру - чтобы они могли получать необходимые социальные услуги, пока у них не появится собственная крыша над головой.

В результате Марчевская едва не стала фигуранткой уголовного дела. Полиция заподозрила ее в фиктивной регистрации детдомовцев и начала проверку. В Омскую область на защиту Вики срочно вылетела автор проекта ОНФ "Регион заботы" Нюта Федермессер. После скандала проверку прекратили. Омский минобр нашел выход из ситуации - всем подопечным фонда предложили регистрацию в адаптивной школе-интернате № 16.

Это пока единственное, чего удалось добиться волонтерам.

После того, как Серик Отынчинов рассказал на камеры о том, что, несмотря на выигранный суд, вынужден снимать квартиру, в ситуацию вмешался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Глава ведомства поручил региональному следкому немедленно разобраться обстоятельствах нарушения прав безрукого сироты из Омской области. Буквально на следующий день было возбуждено несколько уголовных дел - по факту халатности омских чиновников и неисполнении судебного решения. Обвинение было предъявлено даже министру имущественных отношений региона. Однако прошло полтора года, расследование продолжается, а собственного жилья у Отынчинова как не было, так и нет.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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- Мы даже не знаем номер своей очереди, - сетует Андрей Схаугье. - Несколько раз приезжали в министерство образования, звонили в приемную и просили принять нас и разъяснить, что делать. Но к нам никто даже не вышел.

Серик Отынчинов активно ведет социальные сети. Он снимает короткие ролики о том, как справляется без рук с домашними делами. Например, чистит зубы или закручивает банки с компотом. В популярном Tik Tokе у омича более 130 тысяч подписчиков.

- В отчаянии я попросил ребят позвонить в минобр и спросить, почему у Серика до сих пор нет квартиры, - признается Отынчинов. - Флешмоб закончился тем, что в ведомстве сменили номера телефонов и ввели коды. Теперь дозвониться до них вообще невозможно.

Корреспондент "РГ" лично в этом убедился. В ведомстве не берут трубку.

В настоящее время в очереди на жилье в Омской области стоят уже более 6 тысяч детей-сирот. С 1 января 2022 года в регионе вступил в силу закон о выдаче им жилищных сертификатов. Его стоимость составит почти 1,9 миллиона рублей. Можно купить "однушку" на окраине города.

Однако есть и другая очередь - из сирот, имеющих на руках судебные решения. И для них жилищные сертификаты не предусмотрены.

Фото: Юлия Потапова \ РГ
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- Молодой человек будет обеспечен жилым помещением в порядке очередности после направления соответствующих данных Министерством образования Омской области в областное казенное учреждение "Центр учета и содержания собственности Омской области", - сообщили "РГ" в минимущества региона.

Учитывая то, что ежегодно в Омске бывшим детдомовцам выделяют около сотни квартир, Серик и Андрей могут ждать обещанного новоселья до пенсии.

Сироты-инвалиды не имеют права на внеочередное предоставление жилого помещения. И это явно несправедливо. Ведь у Серика нет возможности устроиться на работу, в отличие от его товарищей.

- Я мечтаю накопить на бионические протезы, - говорит Отынчинов. - Но оставшихся после оплаты аренды денег с трудом хватает на еду.

В правительстве Омской области обещают, что в ближайшее время региональный бюджет возьмет на себя оплату съемного жилья для детей-сирот. Эта мера поддержки будет действовать до тех пор, пока им не предоставят собственные квартиры.

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