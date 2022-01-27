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27.01.2022 12:01
Рубрика: Общество

Ученые: "Омикрон" стал доминирующим штаммом в Новосибирской агломерации

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Ученые заявили, что в Новосибирской агломерации штамм "омикрон" быстро вытесняет предыдущие.

Полученные новосибирскими учеными данные о распространении нового штамма коронавируса - омикрон-варианта SARS-CoV-2 "согласуются с картиной распространения омикрона в Южно-Африканской Республике, где этот штамм был впервые выявлен". Об этом заявил заведующий лабораторией фармакогеномики Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ) кандидат биологических наук Максим Филипенко.

Фото: iStock
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- Возможной причиной ускоренного распространения омикрона в регионе могли стать продолжительные новогодние каникулы, способствовавшие активному перемещению и контактам населения. Менее чем за две недели новый штамм коронавируса стал доминирующим вариантом как минимум в Новосибирской агломерации, что подтверждают ранее опубликованные данные об его исключительной контагиозности, - приводит слова ученого издание СО РАН "Наука в Сибири".

К такому выводу ученые пришли, проведя испытания новой тест-системы мониторинга омикрон-варианта. Над этим работал межведомственный научный коллектив под руководством научного руководителя ИХБФМ академика Валентина Власова совместно с коллегами из компании-резидента Биотехнопарка наукограда Кольцово и Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (Санкт-Петербург).

Ученые изучили свыше 180 ковид-положительных клинических образцов, полученных от пациентов медучреждений Новосибирска (Центральный и Советский район), наукограда Кольцово, Искитима и Бердска. У всех обратившихся к врачам были признаки ОРВИ: температура менее 38-ти градусов, кашель, насморк, головная боль.

- Из всего массива проб 66 пришлось на период с 1 по 30 декабря 2021 года, двадцать - на отрезок с 30 декабря по 10 января и 101 образец получен между 11 и 22 января. Омикрон-вариант SARS-CoV-2 не встречался в декабрьской выборке, но обнаружен в 20-ти процентах случаев (4 из 20) образцов второй группы. Он достиг 88 процентов встречаемости менее чем за две недели января 2022 года, - поделился результатами исследования один из разработчиков тест-системы кандидат биологических наук Евгений Печковский.

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