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27.01.2022 11:23
Рубрика: Происшествия

Число погибших после рентгена в клинике Петербурга выросло до трех

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге еще один пациент умер после обследования желудка в петербургской клинике. Таким образом, общее число жертв медицинской манипуляции достигло трех человек, сообщил "РГ" информированный источник.

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Кроме того, увеличилось и число пострадавших. Сейчас в реанимации не двое, а трое пациентов. Все они незадолго до резкого ухудшения самочувствия проходили рентгенографию с контрастом в диагностическом центре на улице Сикеройса в Выборгском районе Петербурга.

Суть этой процедуры в том, что пациент выпивает кашицу с барием. Этот материал при рентгене выполняет роль контраста. В итоге удается выявить, есть ли, например, у человека опухоли в ЖКТ.

Что конкретно произошло в центре, пока не ясно. Сам по себе барий, в том виде, в котором его дают пациентам, проходящим рентгенографию, безопасен. Назначены экспертизы, именно они позволят установить причину смерти трех человек.

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Прокуратура Северной столицы взяла ход расследования под свой контроль.

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