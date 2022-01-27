Владимир Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

Новости

Расстрел людей украинским нацгвардейцем мог быть связан с дедовщиной 18:38
В ЛНР в результате обстрела с украинской стороны погиб военнослужащий 18:32
Названы регионы, где строится больше всего жилья в расчете на жителя 18:15
В Марселе пройдет фестиваль русских школ 18:11
Средства из Фонда национального благосостояния пустят на котельные 18:11
Жалоба музеев Крыма на передачу скифского золота Киеву поступила в суд 18:03
Курсы евро и доллара "просели" по отношению к рублю 18:01
Вышел трейлер фильма Андрея Кравчука о Сирии "Однажды в пустыне" 17:45
СМИ: Заказчиком антироссийской кампании в прессе могут быть предприятия ВПК 17:37
Абрамченко заявила о риске мирового водного кризиса 17:32
Эксперты рассказали, сколько стоят личные данные россиян в даркнете 17:31
Российские паспорта в ДНР получили 365 тысяч человек 17:28
Циклоны "Мария" и "Надя" принесут в Москву пятидневные снегопады 17:25
Спикер верхней палаты парламента Беларуси призвала страну не расслабляться 17:13
В Испании вдова отсудила у страховой компенсацию за смерть мужа от COVID-19 17:13
В Бельгии вводят новый дизайн паспортов с картинками из комиксов 16:59
Для Онежского судостроительного завода построят новый комплекс 16:50
МИД РФ: Специальных планов по эвакуации россиян с Украины нет, но мы всегда готовы 16:39
МИД РФ: Мысль о войне между Россией и Украиной неприемлема 16:34
В Москве женщина умерла в элитной клинике 16:24
Центробанк оценил объем наличных денег в России 16:24
Рубль усилил рост к доллару и евро 16:24
Международные резервы России обновили исторический максимум 16:13
Дипломат МИД РФ Зайцев назвал неприемлемой даже мысль о войне с Украиной 16:11
В Болгарии у памятника Советской армии почтили память жертв Холокоста 16:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
27.01.2022 17:43
Рубрика: Власть

Владимир Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

Текст: Айсель Герейханова
Президент России Владимир Путин в четверг посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память погибших воинов-освободителей и жителей города. В этот день 78 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда, которая продлилась почти 900 дней.

Глава государства возложил цветы к братской могиле, в которой похоронен его умерший в блокаду брат. Затем, пройдя по центральной аллее Пискаревского мемориала, президент возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина" и почтил память павших минутой молчания. Завершилась церемония шествием военнослужащих под звуки военного оркестра, который исполнил музыку из песен "Баллада о солдате" и "Вечный огонь".

Фото: Григорий Чертов/РИА Новости
Минобороны рассекретило архивные документы об ополченцах Ленинграда

Напомним, блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944-го. За это время в городе от голода, холода, обстрелов и бомбежек, по разным данным, погибло до полутора миллионов человек.

Российский президент регулярно участвует в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге, связанных с блокадой. Для него это еще и личная, семейная история. Путин всегда делает остановку в одном из рядов Пискаревского кладбища, где кладет цветы в общую могилу, в которой покоится прах его брата. А на Невском пятачке, где теперь стоит памятник "Рубежный камень", воевал отец президента, мать тоже провела всю блокаду в Ленинграде.

Пискаревское кладбище - крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны, здесь захоронено около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда.

В регионах Власть Работа власти Общество История Президент Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Блокада Ленинграда

Главное сегодня

Владимир Путин почтил память жертв блокады Ленинграда
МИД РФ: Мысль о войне между Россией и Украиной неприемлема
Песков ответил на вопрос о реакции Путина на инициативу единороссов о поставках оружия на Донбасс
В Кремле оценили ситуацию с возможным отъездом посла РФ из США
На киргизско-таджикской границе идет перестрелка
Медведев: Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году