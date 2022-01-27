Владимир Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин в четверг посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память погибших воинов-освободителей и жителей города. В этот день 78 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда, которая продлилась почти 900 дней.

Глава государства возложил цветы к братской могиле, в которой похоронен его умерший в блокаду брат. Затем, пройдя по центральной аллее Пискаревского мемориала, президент возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина" и почтил память павших минутой молчания. Завершилась церемония шествием военнослужащих под звуки военного оркестра, который исполнил музыку из песен "Баллада о солдате" и "Вечный огонь".

Напомним, блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944-го. За это время в городе от голода, холода, обстрелов и бомбежек, по разным данным, погибло до полутора миллионов человек.

Российский президент регулярно участвует в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге, связанных с блокадой. Для него это еще и личная, семейная история. Путин всегда делает остановку в одном из рядов Пискаревского кладбища, где кладет цветы в общую могилу, в которой покоится прах его брата. А на Невском пятачке, где теперь стоит памятник "Рубежный камень", воевал отец президента, мать тоже провела всю блокаду в Ленинграде.

Пискаревское кладбище - крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны, здесь захоронено около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда.