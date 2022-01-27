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27.01.2022 18:29
Рубрика: Власть

Для создания парка возле Херсонеса будут изъяты кафе и гаражи

Текст: Юлия Крымова (Севастополя)
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

В Севастополе утвердили проект планировки территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический" площадью 24 гектара. Решение принято сегодня на заседании правительства города.

Фото: Мария Волкова/РГ
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Как сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максим Жукалов, объекты парка будут построены в пять этапов. В первую очередь возведут детский художественно-эстетический центр с филиалом международного центра "Артек". На втором этапе построят международный археологический центр, музей античности и Византии, а также подземный паркинг на 800 мест.

Третий этап включает строительство музея истории Крыма и квартала реконструкции древнего города с ремесленными мастерскими, сувенирными лавками и мини-музеями. Четвертый - музея христианства и двух корпусов туристического центра. На последнем этапе дорожную сеть парка объединят с городской.

11,4 гектара займут территории общего пользования и озеленение. Запланированы инженерные сети, котельные. В парке будут два контрольно-пропускных пункта.

По словам Жукалова, для расширения улично-дорожной сети будут изъяты три участка. Один из них занимает кафе по улице Древней, 27, а два других - гаражные боксы.

Чиновник также рассказал, что общественные обсуждения проекта планировки состоялись в декабре. От горожан поступило более 40 отзывов и предложений, из которых только 14 имеют юридическую силу. Все 14 участников слушаний поддержали проект.

Напомним, историко-археологический парк "Херсонес Таврический" планируют построить к 2024 году. Строительство первого объекта, школы искусств, уже началось.

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