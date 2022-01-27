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Рубрика: Происшествия

Жалоба музеев Крыма на передачу скифского золота Киеву поступила в суд

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Верховный суд Нидерландов получил поданную крымскими музеями кассационную жалобу на решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря суда Винсента Хюнтинка сообщает РИА Новости.

Фото: Иван Николаев/ТАСС
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По словам Хюнтика, следующим шагом станет "предварительный административный процесс". Однако пресс-секретарь уточнил, что пока не определена дата слушаний в связи с поданной кассацией.

Комментируя позицию крымских музеев, депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк счел решение апелляционного суда Амстердама "преступным и несправедливым". Парламентарий убежден, что коллекция принадлежит музеям Крыма и должна храниться у них.

- С украинской стороны гарантий целостности коллекции никто предоставить не сможет, а нидерландскому суду стоило бы обеспокоиться стабилизацией ситуации как раз в этой стране! - подчеркнул Черняк и добавил, что, несмотря на все меньшую веру в европейское правосудие, надежда на торжество справедливости еще сохраняется.

Ранее директор "Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника" Татьяна Умрихина заявила, что четыре крымских музея, и ее в том числе, подадут в Верховный суд Нидерландов жалобу на упомянутое выше решение апелляционного суда Амстердама.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой подключить Генеральную прокуратуру к судебному процессу о коллекции скифского золота.

Напомним, в октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама посчитал скифское золото собственностью Украины. Коллекцию из четырех крымских музеев - около 2000 артефактов - вывезли на выставку в музей Амстердама в феврале 2014-го - еще до того, как Крым воссоединился с Россией.

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В регионах Происшествия Правосудие Суд Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Ситуация вокруг скифского золота Отношения России и Украины

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