Ростуризм: Турпоток на новогодние праздники вырос на 20% к прошлому году

На новогодние праздники 2021/2022 гг. по России путешествовали 12 млн человек, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"Новогодние праздники прошли хорошо, 12 млн человек в Новый год отдохнули и путешествовали по стране, это на 20% больше, чем в 2020 году", - сказала Догузова в ходе пресс-конференции на площадке ТАСС.

По словам главы Ростуризма, внутренний туризм в России поступательно восстанавливается активнее, чем в большинстве других стран.

Она добавила, что восстановлению туризма способствует господдержка. Программа туристического кешбэка рассчитана на самостоятельных путешественников, а для организованных туристов, которые хотят получать готовый продукт "под ключ", предусмотрены чартерные программы.