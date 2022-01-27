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27.01.2022 12:39
Рубрика: Экономика

Ростуризм: Турпоток на новогодние праздники вырос на 20% к прошлому году

Текст: Евгений Гайва

На новогодние праздники 2021/2022 гг. по России путешествовали 12 млн человек, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Фото: Министерство туризма Республики Бурятия
Объявлена дата запуска зимних чартеров в Бурятию

"Новогодние праздники прошли хорошо, 12 млн человек в Новый год отдохнули и путешествовали по стране, это на 20% больше, чем в 2020 году", - сказала Догузова в ходе пресс-конференции на площадке ТАСС.

По словам главы Ростуризма, внутренний туризм в России поступательно восстанавливается активнее, чем в большинстве других стран.

Она добавила, что восстановлению туризма способствует господдержка. Программа туристического кешбэка рассчитана на самостоятельных путешественников, а для организованных туристов, которые хотят получать готовый продукт "под ключ", предусмотрены чартерные программы.

Экономика Туризм Развитие туризма в России

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