Учения ВМФ России назвали сигналом для НАТО

Предстоящие учения ВМФ России вызвали беспокойство у властей Ирландии: западные эксперты полагают, что на самом деле мероприятия являются неким сообщением для Великобритании и руководства НАТО.

К такому выводу пришел обозреватель 19fortyfive Майкл Пек. Он упоминает о том, что Ирландское авиационное управление было уведомлено о планируемых в феврале российских учениях в международных водах в 240 километрах от юго-западного побережья страны. Мероприятия будут включать в себя упражнения с боевой стрельбой. По международному праву действия российских военных законны: территориальные воды Ирландии флот пересекать не намерен.

Оборонный комплекс Ирландии весьма скромный. Поэтому грядущие учения на самом деле являются сигналом для Великобритании, которая активно участвует в развитии украинского кризиса, уверен Майкл Пек. Он пишет о том, что Россия способна действовать в тылу НАТО в Северной Атлантике: подводные лодки с крылатыми ракетами могут поражать не только морские, но и наземные цели.