Умер писатель, актер и сценарист Роман Раж

26 января скончался Роман Раж, плодовитый чехословацкий, чешский писатель и сценарист, а также драматург, поэт, режиссер, актер, автор множества радиошоу. На счету Ража 25 книг, полтора десятка фильмов и сериалов, ряд важных премий. О смерти автора передает Teraz.

Раж родился в Праге в 1935-м. Учился на факультете искусств вуза в Брно и на факультете кино и телевидения Академии исполнительских искусств в Праге. В 1967 по 1971 год трудился штатным сценаристом на ТВ, но попал в немилость у режима и смог вернуться к работе, на это раз - на телестудии в Праге - лишь несколько лет спустя.

Дебютный сборник рассказов выпустил в 62-м. Первый телефильм по его сценарию вышел в 68-м, а 84-м по сценарию Ража Йиржи Крейчиком была поставлена ныне культовая комедия "Продавец юмора", на несколько лет тихо положенная на полку. Музыку к картине написала запрещенная тогда в стране революционная группа Pražský výběr.