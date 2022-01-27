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Умерла актриса из "Одессы-мамы" Сталина Лагошняк

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    27.01.2022, 10:12
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

25 января скончалась советская, украинская актриса театра, кино и ТВ Сталина Лагошняк. О смерти заслуженной артистки Украины сообщается на сайте Николаевского академического художественного русского театра, в котором Сталина Васильевна служила с 1969 года.

Лагошняк родилась 23 ноября 1939 года в селе Бабстово Еврейской автономной области России. Окончила Днепропетровское театральное училище. Работала в Тернопольском украинском музыкально-драматическом театре, Николаевском украинском музыкально-драматическом театре. Многие годы являлась помощником главного режиссера по труппе, фактически "диспетчером", организатором творческого процесса театра.

Среди десятков экранных работ - фильмы и сериалы "Ворожея", "Иван Подушкин. Джентльмен сыска", "Разведчики. Последний бой", "Охотники за бриллиантами", "Одесса-мама", "Личная жизнь следователя Савельева", "Пёс", "Я работаю на кладбище".

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