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27.01.2022 11:52
Рубрика: В мире

В ЛНР зафиксировали 37 попыток разведки с воздуха за сутки

Текст: Константин Волков

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил на брифинге 27 января, что за минувшие сутки вдоль всей линии соприкосновения было отмечено не менее 37 попыток ведения разведки с воздуха силами украинских войск.

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Также, по словам Филипоненко, в ближайшие дни в Донбасс может прибыть главком ВСУ генерал Валерий Залужный с группой офицеров Генштаба Украины для проведения рекогносцировки. Ожидается, что Залужный направляется в расположение 30-й бригады ВС Украины. "Предполагаем, что на данном направлении может быть направление главного удара ВСУ", - отметил Филипоненко.

По словам представителя Народной милиции ЛНР, обстановка в Донбассе сейчас "напоминает предвоенную". Он также отметил, что "украинская армия ведет подготовку к активным наступательным боевым действиям".

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