В ЛНР зафиксировали 37 попыток разведки с воздуха за сутки

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил на брифинге 27 января, что за минувшие сутки вдоль всей линии соприкосновения было отмечено не менее 37 попыток ведения разведки с воздуха силами украинских войск.

Также, по словам Филипоненко, в ближайшие дни в Донбасс может прибыть главком ВСУ генерал Валерий Залужный с группой офицеров Генштаба Украины для проведения рекогносцировки. Ожидается, что Залужный направляется в расположение 30-й бригады ВС Украины. "Предполагаем, что на данном направлении может быть направление главного удара ВСУ", - отметил Филипоненко.

По словам представителя Народной милиции ЛНР, обстановка в Донбассе сейчас "напоминает предвоенную". Он также отметил, что "украинская армия ведет подготовку к активным наступательным боевым действиям".