В ответе США и НАТО по гарантиям безопасности нет реакции по главному вопросу

Письменный ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности содержит "реакцию, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет. А главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации".

Такую исчерпывающую оценку глава МИД России Сергей Лавров дал двум документам, первый из которых от имени Вашингтона привез на Смоленскую площадь посол США Джон Салливан, а второй был передан от представителей НАТО в посольство России в Бельгии. В них Вашингтон и Брюссель письменно, как того и добивалась Москва, ответили на проекты двух договоров, которые МИД РФ опубликовал 17 декабря - по гарантиям безопасности между Россией и США, а также по мерам обеспечения безопасности России и членов НАТО.

Поскольку ранее в российском министерстве иностранных дел неоднократно подчеркивали, что проекты договоров - это не "меню", из которого Запад может выбирать, то едва ли ответы США и альянса можно назвать приемлемыми для России. Тем не менее, судя по заявлениям Лаврова, Москва пока не считает этот разговор закрытым. По словам главы дипломатического ведомства, Россия "будет делать основной упор на разъяснении лукавой позиции Запада" о невозможности гарантировать нерасширение НАТО. Лавров напомнил, что требования России "сложились не на пустом месте", а в результате нарушения альянсом тех обещаний, которые были даны после окончания "холодной войны".

Он указал, что хотя в своем письменном ответе США настаивают на невозможности таких гарантий, на самом деле письменные обязательства на этот счет уже существуют. Это Стамбульская декларация 1999 года и Астанинская декларация 2010 года, под которыми подписались все страны ОБСЕ, включая США. В декларациях прописано не только право выбора союзов, на котором настаивает Запад, но и увязка этого права с "необходимостью учитывать интересы безопасности любого другого государства ОБСЕ", включая Россию. Но эта часть, по словам министра, "сознательно замалчивается" в дискуссиях о евробезопасности. Россия планирует направить официальный запрос на этот счет всем странам, которые подписывали указанные декларации.

Дальнейшие перспективы диалога по гарантиям безопасности в Москве оценивать не торопятся. Лавров рассказал, что ответы США и НАТО изучаются, а после межведомственного согласования все это доложат президенту России, "который будет принимать решение о дальнейших шагах".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления из Вашингтона и Брюсселя об ответе на предложения России, заметил, что "конечно, поводов не так много для оптимизма", но "концептуальных оценок" давать полученным документам не стал. Он призвал не спешить с заключениями, сообщив, что Владимир Путин лично прочитал ответ США.

В отличие от предложений России, опубликованных в открытом доступе, американцы призвали не предавать гласности ответы Запада. Но подготовленные ими документы в процессе согласования прошли через многие руки, в том числе были переданы Украине, поэтому утечек об их содержании в СМИ хватает. Наконец, чиновники США, и НАТО сами достаточно подробно описали содержание своих предложений. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в выработке ответа на всех стадиях активное участие принимал президент Байден.

Блинкен подчеркнул, уступки в сохранении политики "открытых дверей" НАТО "невозможны". Вместо этого США предлагают свои идеи по возможностям сотрудничества между Вашингтоном и Москвой для укрепления безопасности в Европе. Вкратце их можно свести к готовности обсуждать вопросы контроля над вооружениями, интенсивность и транспарентность военных учений и маневров в Европе, а также согласовать различные меры по снижению рисков.

Наконец, для США и их союзников главной целью нынешних контактов с Москвой остается нагнетаемая ими ситуация вокруг Украины. Госсекретарь рассказал, что ожидает в ближайшие дни контактов с Сергеем Лавровым, чтобы узнать российскую реакцию на американские инициативы. Ранее Лавров заявлял, что "если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва предпримет необходимые ответные меры".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что по вопросу расширения альянса никаких уступок Москве не будет. В ответе из Брюсселя, который согласовали со всеми членами НАТО, содержатся "предложения по снижению рисков, в частности связанных с размещением ракет". Столтенберг приветствовал письменный диалог по этой проблематике, добавив, что НАТО предлагает России восстановить работу миссий в Москве и Брюсселе, установить прямую линию связи и использовать военные контакты для снижения риска инцидентов.

Письменный ответ Вашингтона на предложения в сфере безопасности привез в МИД России посол Джон Салливан. Фото: Артем Геодакян/ ТАСС

По данным газеты The New York Times, предложения администрации США открывают дорогу для контактов об ограничениях на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Напомним, США в одностороннем порядке вышли из соответствующего договора в 2019 году. Вашингтон и его союзники также готовы обсуждать взаимные правила, ограничивающие масштаб и места проведения военных учений. При этом в Белом доме подчеркивают, что не дадут России права вето по вопросам размещения ядерного оружия, войск или обычных видов вооружений. Издание The Wall Street Journal утвеждает, что администрация США в рамках диалога с Россией рассматривает возможность введения новых правил прохода и навигации военных кораблей в Черном море. Кроме того, Вашингтон обсуждал с союзниками возможность разрешить инспекцию своих ракетных комплексов в Польше и Румынии.

Согласится ли Москва вести диалог по этим вопросам - пока неясно, но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что предложения обсуждать, например, ограничения на РСМД в отрыве от общей архитектуры безопасности "вряд ли жизнеспособны".

При всей убеждености США и НАТО в конструктивности своих ответов на Западе не стихает, как метко выразился Сергей Лавров, "военный угар" по Украине. Тот же Блинкен рассказал, что на теме Украины в ответах США сделан особый акцент. Кроме того, по его словам, Вашингтон в ближайшее время продолжит поставки вооружений для украинской армии в дополнение к тем трем партиям, которые уже были переданы за последние недели. По данным журнала Newsweek, Киев получил около 300 противотанковых комплексов "Джавелин", а также вооружение для уничтожения бункеров. "На прошлой неделе мы уведомили Конгресс о нашем намерении доставить на Украину вертолеты Ми-17", - продолжил госсекретарь. Ранее в Пентагоне заявили, что подготовили к переброске в Восточную Европу 8,5 тысяч военных.

О планах наращивания военного присутствия в Восточной Европе постоянно заявляет и Великобритания. По данным телеканала Sky News, Лондон рассматривает вопрос отправки военнослужащих в Словакию, а газета The Daily Telegraph писала о планах отправки группировок численностью по тысяче американских и британских солдат в Румынию, Болгарию и Венгрию.

Посольство США в Киеве продолжает нагнетать панику, призвав американских граждан, находящихся на Украине, рассмотреть возможность незамедлительного выезда из страны. Как отметил Сергей Лавров, Запад "очень хочет какой-то реальной провокации". Под ее предлогом можно было бы осуществить чуть ли не ежедневно появляющиеся угрозы новых антироссийских санкций, в том числе направленных на блокировку газопровода "Северный поток-2".

Вообще, если читать только американскую прессу, то можно и вправду поверить, что Россия открыто угрожает Украине войной. "Российское вторжение" описывается как практически неизбежное. Американские журналисты настолько верят в раздутую ими же истерию, что их искренне удивляет, когда кто-то подвергает это сомнению. Никакие уверения Москвы в отсутствии планов на кого-либо нападать до американского читателя не доходят, как, впрочем, и попытки Киева умерить разжигаемую американцами панику. Авторитетный американский журналист Гленн Гринвальд так описывает тактику, которую в свое время использовали неоконсерваторы, а теперь вовсю применяют демократы: "Нужно построить имидж оппонентов интервенции США как предателей".

Понятно, что в эти ряды давно попал экс-президент Дональд Трамп, к слову, назвавший планы по переброске американских солдат в Восточную Европу "безумием". Пожалуй, в предатели можно записать и экс-президента Барака Обаму, ведь тот в интервью журналу The Atlantic в 2016 году признавал, что Украина входит в зону жизненно важных интересов России, но не США, и на этом основании отказывался отправлять вооружения для ВСУ. По сегодняшним меркам ему бы объявила импичмент его собственная Демократическая партия.