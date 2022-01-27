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27.01.2022 15:27
Рубрика: Общество

В ВОЗ допустили признание "Спутника V" в этом году

Текст: Нина Егоршева

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович не исключила, что организация может признать российскую вакцину "Спутник V" в этом году.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
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Она сообщила, что 10 вакцин уже включено в список препаратов, рекомендованных для применения в пандемию. Еще 16 кандидатов находятся в процессе ожидания, включая "Спутник V". Об этом Вуйнович рассказала в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, для включения в этот список нужно собрать необходимый пакет документов, который включает пять больших модулей, в том числе документы по эффективности вакцины, а также статьи в медицинском журнале The Lancet. При этом представитель ВОЗ в России уточнила, что из всех российских вакцин пока только "Спутник V" подал заявку на регистрацию. "Все идет по плану, и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса", - заключила Мелита Вуйнович.

На прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что все данные по российской вакцине "Спутник V" переданы в ВОЗ. По словам министра, ориентировочно визит экспертов организации в Россию может состояться уже в феврале.

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