Вирусолог Жемчугов оценил угрозу коронавируса NeoCov для человека

Говорить об опасности нового коронавируса NeoCov, выявленного в ЮАР, для человека пока рано. Об этом в комментарии "Газете.Ru" заявил терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Самый главный вопрос стоит о том, насколько он похож на предыдущий SARS-CoV-2 или на MERS, который до сих пор циркулирует на Ближнем Востоке… Новый коронавирус соединяется с тем же рецептором, что и SARS-CoV-2, это да, но это рецептор общий для многих вирусов, это не значит, что обязательно будет вызывать заболевание у человека", - отметил специалист.

По его словам, необходимо изучить, каким образов распространяется NeoCov. "Я бы не стал сейчас пугать людей, а просто надо узнать эти детали", - подчеркнул Жемчугов.

Ранее ученые сообщили о вирусе NeoCov, который был выявлен в ЮАР. По предварительным данным, он является близким родственником возбудителя ближневосточной лихорадки MERS.

Ученые отмечают, что пока новый коронавирус представляет опасность для летучих мышей. При этом в исследовании отмечается, что достаточно всего одной мутации в геноме NeoCov, и он станет опасным для человека.

Комментируя публикацию китайских ученых, в Центре "Вектор" Роспотребнадзора заявили, что пока нет оснований говорить о том, что новый вирус способен распространяться среди людей. По мнению экспертов, обозначенные риски "носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения".